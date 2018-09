West Ham, Pellegrini: "Buon pareggio, ma abbiamo avuto molte occasioni"

CRISI ROMA, RITIRO E DI FRANCESCO HA TEMPO FINO AL DERBY. KARSDORP PUÒ LASCIARE I GIALLOROSSI. FIORENTINA, SI LAVORA AL RINNOVO DI CHIESA. MILAN, LEONARDO SUONA LA CARICA: “TORNIAMO SQUADRA DOMINANTE” - Suona l’allarme in casa Roma. La sconfitta contro il Bologna, unita ad altre prestazioni...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 settembre

Milan, Donnarumma: "Delusi per non aver vinto. Lavoreremo di più"

Terzo gol, tantissimi tiri... ma Cristiano Ronaldo non convince ancora

Roma, De Rossi: "Qualcosa non va, ora non possiamo più sbagliare"

Juventus, Allegri: "Bernardeschi ha capito come si fa a stare in una big"

Juventus, Chiellini su Twitter: "Non esiste una vittoria scontata"

Juventus, Allegri: "Bel segnale non aver preso gol. Bravi i ragazzi"

Napoli, Ancelotti: "Insigne in stato di grazia. Turnover? Valorizzazione"

Allegri: "Real-Juve dello scorso anno insegna: CR7 sempre in partita"

Manuel Pellegrini è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Chelsea . Ecco le parole del manager degli Hammers riportate dal sito ufficiale del club: "È un buon punto, perché abbiamo giocato contro il Chelsea. Loro hanno segnato 14 gol nelle prime cinque gare di Premier League. Abbiamo avuto diverse occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. È arrivato il primo clean sheet della stagione".

