West Ham, Pellegrini: "Certo sul fatto che avremmo invertito la rotta"

Prima vittoria in campionato conquistata dal West Ham che ha battuto 3-1 in trasferta l'Everton trovando finalmente i tre punti. Dopo la gara Manuel Pellegrini si è detto soddisfatto della vittoria arrivata nel giorno del suo compleanno: "Il compleanno è l'ultima cosa alla quale stavo pensando, ero preoccupato per il match perché ero assolutamente convinto che dovevamo far finire questi brutti risultati, siamo stati sfortunati a perdere le ultime partite. È facile dire che stavamo per invertire la rotta, ma ero assolutamente convinto che fosse così: abbiamo segnato un gol e poi abbiamo continuato ad attaccare.

Ho visto i giocatori lavorare tutti i giorni della settimana, stiamo lavorando in un modo fantastica e forse durante la partita non siamo in grado di ripeterlo, abbiamo provato a continuare a lavorare durante la settimana in questo modo".