West Ham, Pellegrini non è a rischio: il club rinnova la fiducia

Il West Ham non sta pensando all'esonero del tecnico Manuel Pellegrini. La notizia arriva da Sky Sport UK dopo che nelle scorse ore la panchina del tecnico cileno sembrava a forte rischio a causa degli 0 punti nelle prime 4 partite di Premier. Il club continua ad avere massima fiducia nel tecnico e nel momento del suo ingaggio sapeva che sarebbe servito tempo per far assimilare i suoi concetti di gioco alla squadra.