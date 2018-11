West Ham, Pellegrini: "Pareggio meritato, male nel primo tempo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è andato oltre l'1-1 il West Ham in casa dell'Huddersfield e il tecnico Manuel Pellegrini dopo la gara ha detto: "Non abbiamo giocato bene nel primo tempo dopo il loro gol. Dovevamo lottare su ogni pallone in questo stadio, giocare con grande intensità e aggressività. Questa è una squadra che ti pressa aggressivamente. Nel secondo tempo siamo migliorati un po' di più, abbiamo creato occasioni e abbiamo segnato. Ma se rivediamo i 90 minuti, il pareggio è stato il risultato che entrambe le squadre meritavano".