In conferenza stampa il tecnico del West Ham Manuel Pellegrini ha parlato di Samir Nasri, centrocampista che si sta allenando con gli Hammers in attesa dell'eventuale tesseramento: "Gli stiano dando una mano per tornare nel mondo del calcio (dopo la squalifica di quasi 2 anni, ndr). Mi auguro che da qui alla fine dell'anno riesca a raggiungere il top della forma. Se così dovesse essere proveremo a trattenerlo qua con noi al West Ham".