West Ham, Pellegrini: "Soddisfatto della squadra, ora avanti così"

© foto di Imago/Image Sport

Brutto ko subito in casa dal West Ham, battuto 2-0 dal Tottenham. A fine partita Manuel Pellegrini si è detto comunque soddisfatto della prestazione degli Hammers: "Nell'ultima partita non abbiamo giocato bene e siamo migliorati nel secondo tempo, ma abbiamo comunque perso. Oggi è stata una partita molto combattuta nel primo tempo: il secondo tempo non è stato completo perché non abbiamo segnato ma abbiamo avuto delle occasioni Sono molto orgoglioso della squadra e dobbiamo continuare così, ma nessuno è soddisfatto del risultato. Non ho mai dubitato di noi, anche quando abbiamo giocato male".