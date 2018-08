West Ham, Pellegrini: "Squadra senza fiducia, deve pensare a lavorare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seconda sconfitta consecutiva subita dal West Ham, ko in casa contro il Bournemouth dopo i quattro gol presi ad Anfield. Il tecnico degli Hammers, Manuel Pellegrini dopo la sconfitta ha detto: "Penso che la squadra fosse troppo nervosa, stavamo vincendo 1-0 nel primo tempo, dalla panchina sembrava che i giocatori volessero chiuderla ma non hanno continuato a giocare, specialmente alla fine del primo tempo. Poi abbiamo concesso due gol facili, quattro difensori contro uno per il primo gol. In questa squadra, tutti devono dimenticare la scorsa stagione, fidarsi di ciò che stiamo facendo e guardare al futuro, sento che la squadra non ha fiducia, molti devono adattarsi alla Premier League. Sapevamo di avere un inizio difficile con queste partite ma a casa dobbiamo vincere".