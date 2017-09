West Ham, pronta una denuncia per calunnie contro lo Sporting Lisbona

© foto di Giulia Prosperi

Secondo quanto riporta Sky Sports, il West Ham presenterà una denuncia a carico dello Sporting Lisbona per calunnie. Gli Hammers infatti vogliono agire contro il direttore delle comunicazioni Nuno Saraiva e contro il club portoghese, i quali hanno annunciato che il club inglese non ha mai presentato offerte ufficiali per William Carvalho. Dichiarazioni che il West Ham intende smentire in tribunale con prove certe.