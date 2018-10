Wolfsburg, Labbadia: "Vittoria importante per la nostra crescita"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo quattro partite, il Wolfsburg è tornato alla vittoria battendo 3-0 il Fortuna Dusselford. Il tecnico Bruno Labbadia dopo la gara ha detto: "La nostra squadra ha apprezzato molto la prestazione, anche se non era una partita di alta classe, ma un match basato sulla lotta, come mi aspettavo, al momento giusto, segnando abbiamo ottenuto un'importante vittoria e trasmesso tanta sicurezza alla squadra. La vittoria è molto importante per la nostra crescita".