Wolfsburg, singolare protesta dei tifosi: pannolini sporchi all'allenamento

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Il Wolfsburg è sempre più vicino alla retrocessione, dopo la sconfitta per 4-1 nell'ultimo turno di campionato contro il Lipsia. Ad una giornata dal termine della Bundesliga il Wolfsburg è al terzultimo posto a -3 dal Friburgo, posizione che se mantenuta porterà la squadra di Labbadia a giocarsi lo spareggio con la terza delle 2.Bundesliga.

Un andamento che non è certamente piaciuto ai tifosi che nelle ultime ore hanno messo in scena una singolare protesta: nella giornata di ieri si sono presentati al campo di allenamento per appendere alle cancellate dei sacchi dell'immondizia e dei pannolini sporchi accompagnati da uno striscione inequivocabile: "Merda per le merde". A riportare la notizia sono diversi portali tedeschi fra cui Sky.de e Ran.de.