Wolverhampton, Espirito Santo: "Sempre pronti, anche in Premier"

Nuno Espirito Santo, tecnico del Wolverhampton, parla alla vigilia della gara contro il Burnley. "Gli standard conquistati nelle ultime gare devono essere replicati domani. E' stato importante il clean sheet col il West Ham, è un primo passo per trovare una solidità. Adesso di cose da migliorare ci sono tante, soprattutto l'essere più cinici sotto porta. La Premier? La routine non cambia, a prescindere dalla categoria. Non puoi rilassarti e devi essere sempre pronto".