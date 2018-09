Wolverhampton, seconda vittoria di fila: col Burnley basta Raul Jimenez

© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Basta un gol di Raul Jimenez al Wolverhampton per continuare a vincere in Premier League. Contro il Burnley finisce 1-0, con la rete del messicano su assist di Doherty. E' il secondo successo consecutivo per Rui Patricio e compagni, che salgono al nono posto in classifica, ad un punto da tre big come Manchester United, Tottenham ed Arsenal.

PREMIER LEAGUE - TURNO 5°

Tottenham-Liverpool 1-2

Bournemouth-Leicester 4-2

Chelsea-Cardiff 4-1

Huddersfield-Crystal Palace 0-1

Manchester City-Fulham 3-0

Newcastle-Arsenal 1-2

Watford-Manchester United 1-2

DOMENICA

Wolverhampton-Burnley 1-0

17.00 Everton-West Ham