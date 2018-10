Wolves, 20 milioni di indennizzo allo Sporting CP per Rui Patricio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rui Patricio costerà al Wolverhampton circa 20 milioni di euro di indennizzo. Come riporta A Bola, infatti, gli Wolves avrebbero già trovato un accordo con lo Sporting Club de Portugal per evitare possibili ripercussioni dopo lo svincolo del portiere in estate. L'ex obiettivo del Napoli ha subito per ora solo sei reti in otto presenze in quest'avvio di stagione.