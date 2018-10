Xavi: "Io allenatore del Barcellona? Non sono ancora pronto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sport riporta alcune dichiarazioni dell'ex centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola Xavi: "Per il momento posso allenare solo in paesi minori, ma l'anno prossimo spero di ottenere la licenza UEFA Pro per allenare qualsiasi squadra. Come quando giocavo le persone si aspettano cose da me prematuramente, come quando mi dissero che sarei diventato il nuovo Guardiola. Non sono ancora pronto per allenare il Barcellona, devo e dobbiamo avere pazienza".