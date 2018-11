Xavi su Neymar: "Non vedo alcuna possibilità che torni al Barcellona"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo storico ex centrocampista del Barcellona Xavi Hernandez, ha parlato a Cadena SER sul possibile ritorno in blaugrana di Neymar: "E' un calciatore spettacolare, ma non vedo nessuna possibilità che possa tornare al Barcellona. Non penso che ci sia alcun modo per farlo tornare. Non ci sono possibilità".