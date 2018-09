Xhaka, Shaqiri e Lichsteiner si scusano: "Mai più il gesto dell'aquila"

Fonte: rsi.ch

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, Granit Xhaka è tornato a parlare dell'aquila a due teste mimata nel corso della partita dei Mondiali Svizzera-Serbia: "Sono dispiaciuto di quello che è successo e sarei uno stupido se dicessi che lo farei di nuovo. Non succederà mai più. Ho un solo passaporto, quello svizzero. E indosso con fierezza i colori rossocrociati. Sarò eternamente grato a Petkovic per come mi ha sostenuto prima del match contro la Serbia. Non potete immaginare come mi sentivo di fronte all'enormità di insulti e di odio di cui ero divenuto oggetto". E anche capitan Stephan Lichtsteiner e Xherdan Shaqiri sono intervenuti sulla questione: "Chiediamo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, comunque non era nostra intenzione prendere in giro nessuno".