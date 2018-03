Zenit, Criscito: "Genoa nel cuore, ma il ritorno non è ancora ufficiale"

© foto di Federico De Luca

Domenico Criscito ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match disputato questa sera dallo Zenit in Europa League contro il Lipsia: "Astori l'ho conosciuto in nazionale, ha sempre dato allegria allo spogliatoio e credo mancherà a tutti. Oggi a Firenze si è visto quante persone c'erano. Magari mi ha dato una mano sul gol di questa sera, sono contento del risultato ma meno della prestazione perché potevamo fare meglio. Quando è entrata la palla quasi non ci credevo, è stata la prima volta in partite ufficiali, magari ci riproverò. Genoa? E' nel mio cuore, ma riguardo l'ufficialità aspetteremo. E' interessato a me, non è ancora ufficiale, ci sono anche altre squadre, ma la mia scelta è già fatta".