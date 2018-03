Zenit, Mancini: "Dispiace per l'eliminazione, gara alla nostra portata"

"Siamo dispiaciuti perché volevamo andare avanti, era una partita alla nostra portata", così Roberto Mancini, tecnico dello Zenit, dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Red Bull Lipsia

Мы сожалеем, так как нам хотелось двигаться вперед. Это был матч нашего уровня.

We are disappointed because we have to go further, it was a game within our reach!#ZENRBL #UEL

— Roberto Mancini (@robymancio) 15 marzo 2018