Zenit, primo gol per Marchisio. Ma con l'Anzhi arriva comunque un ko

Primo gol con la maglia dello Zenit per Claudio Marchisio, che oggi pomeriggio è andato a segno al 47' nella sconfitta per 2-1 con l'Anzhi Makhachkala. Di Ponce al 71' e Kulik, su rigore all'83', le reti che hanno infatti ribaltato il risultato a favore dei padroni di casa nel nono turno di Premier League russa. Lo Zenit resta primo in classifica a quota 22 punti.