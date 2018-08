Zhirkov, attimi di terrore: moglie e figlio stavano per annegare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attimi di paura per Yuri Zhirkov, esterno dello Zenit, la cui famiglia ha sfiorato la tragedia. Nel suo soggiorno vacanziero a Marbella, sua moglie Inna Zhirkova e il figlio minore stavano per annegare in mare. I due sono stati subito salvati, ma per un po' si è tenuto il peggio. Adesso sia la donna che il bambino stanno benissimo, come ha spiegato la stessa Inna tramite un post su Instagram.