© foto di J.M.Colomo

Nel corso di un'intervista a TVE, Zinedine Zidane ha dichiarato: "Sicuramente tornerè a breve ad allenare, perché è ciò che mi piace e che ho fatto in tutta la mia vita". Parole che alimentano le voci in Inghilterra sulla sua possibile successione a Josè Mourinho, la cui posizione al Manchester United è in bilico.