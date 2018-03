Zidane: "Nessun problema con Bale. Ma ci sono anche altri"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato di Gareth Bale, partito dalla panchina nell'ultima sfida contro il Paris Saint-Germain: "Con Gareth non ho nulla, è fondamentale per noi e sarà importante fino alla fine della stagione, come tutti. Non ho nulla contro di lui ma devo schierare una formazione ogni tre giorni e devo fare delle scelte".

Ancora su Bale: "Parlo con lui e sa che anche gli altri sono importanti. Non ci sono problemi fra di noi, quelli li create voi (giornalisti, ndr). Gareth è importante, ma ci sono anche altri".