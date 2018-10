Zola: "Con Sarri ho visto più gare in 2 mesi che negli ultimi 5 anni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Soccer AM Gianfranco Zola parla del suo lavoro al Chelsea con Maurizio Sarri: "Ho visto più partite negli ultimi due mesi che negli ultimi cinque anni. Non smetto mai di lavorare. Sarri li conosce tutti, giocatore per giocatore. Sa come difendono e come attaccano tutti gli uomini chiave avversari, e quindi fa di tutto per fermarli. Quando i giocatori vanno in campo sanno esattamente cosa devono fare, e questo rappresenta un grande aiuto per loro. Maurizio è ossessionato dal sapere tutto riguardo agli avversari".