ESCLUSIVA TMW - Collovati: "Milan, punterei su Lapadula. Bacca spesso indolente"

© foto di Federico De Luca

Ospite del TMW News, il doppio ex Fulvio Collovati ha analizzato il prossimo derby fra Milan e Inter, con i nerazzurri pronti a presentare la novità Stefano Pioli: "È quello che dovrà temere il Milan: quando si cambia allenatore c'è una voglia di rivalsa. Bisognerebbe entrare nella testa dei calciatori che si sentono nell'occhio del ciclone. Quando cambia il tecnico è chiaro che i calciatori debbano assumersi le loro responsabilità. Penso che Pioli abbia più o meno le stesse idee di De Boer, però servirà qualcosa di diverso a livello di voglia".

Per chi farà il tifo?

"Sono anni che ho smesso di giocare e ancora me lo chiedete. La mia vita calcistica è stata in grande parte vissuta con queste due squadre e sono legato a entrambe. Il Milan a livello di serenità sta meglio, però è anche quello che rischia di più".

L'Inter è un po' un'incognita.

"Sì, ma poi il Milan deve mantenere questa posizione inaspettata. È stato bravo Montella, però adesso iniziano anche gli impegni importanti, fra cui appunto il derby con la novità Pioli".

Chi sceglierebbe fra Lapadula e Bacca?

"Lapadula. Penso di averlo dimostrato anche nei Collovoti: Bacca spesso è sembrato indolente. Fa gol, però la punta è facilitata in questo, a volte è indolente ed evita di mettersi a disposizione degli altri".