I Collovoti -Boa ancora giocatore vero, Spalletti serve una svolta"

© foto di Federico De Luca

TOP

DYBALA: che giocatore, signori! Higuain chiama, Paulo risponde, in questo appassionante duello sulle note del Tango su cui ci si giocherà con ogni probabilità il campionato. Calci piazzati, assist, giocate sopraffine: il tutto condito da 10 gol. Tanti, se si considera che ad inizio stagione scaldava (incomprensibilmente) la panchina...

VOTO 8

PAVOLETTI: ormai le sorti del Grifone sono appese ai gol di questo attaccante sempre più affidabile e sempre più decisivo in zona gol. E che, forse, meriterebbe una gratificazione a livello di maglia azzurra, visti i suoi enormi progressi figli di grande sacrificio e applicazione. Ad maiora!

VOTO 7,5

BOATENG: il campionato italiano ha forse ritrovato un protagonista che sembrava smarrito tra problemi comportamentali e rotocalchi di gossip. E invece il Boa -nei pochi minuti a disposizione- si dimostra ancora giocatore vero, in grado di colpire al momento giusto con la freddezza di un tempo. Bentornato!

VOTO 7

FLOP

SPALLETTI: via, diciamolo. Era lecito aspettarsi qualcosina di più dopo tutto il clamore suscitato dal ritorno in giallorosso del tecnico di Certaldo. E, invece, la Roma prosegue sulla falsariga della squadra senz'anima né attributi vista negli ultimi tempi della gestione Garcia. Serve una svolta, e in fretta!

VOTO 5

UDINESE: il nuovo stadio non porta fortuna ai friulani che -complice anche l'espulsione ingenua di Danilo- si lasciano travolgere dalla valanga juventina senza opporre nemmeno troppa resistenza. Solo che la classifica è tutt'altro che blindata: attenzione alle spalle!

VOTO 4,5

PALERMO: quanti allenatori cambierà ancora il presidente Zamparini? La storia, evidentemente, non insegna niente dalle parti della Favorita: in bocca al lupo (e lunga vita, sportiva si intende) agli ultimi due "malcapitati" Viviani e Schelotto...

VOTO 4