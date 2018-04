I Collovoti: "Goffo tentativo di Pallotta, Mancio è ora prendersi le responsabilità"

© foto di Federico De Luca

EL SHAARAWY: dopo due anni chiuso nel Sarcofago, il Faraone si toglie le bende della Mummia e torna a tutti gli effetti un calciatore con la C maiuscola. Guizzante, rapido e decisivo come lo è stato in quei sei mesi magnifici con la maglia del Milan prima del lungo calvario. Che sia l'aria di Roma a fargli bene? Lo speriamo tutti, in primis per la Nazionale, e poi anche per un ragazzo giovane e modesto che -dopo tanta sofferenza- merita il pronto riscatto.

VOTO 8

MONTELLA: finalmente l'Aeroplanino sembra spiccare il volo staccando così i bassifondi di una classifica che-fino a questo momento- inchioda il presidente Ferrero alle sue (sciagurate) responsabilità. Sì perchè Montella -se andiamo a guardare il rendimento- è il peggior tecnico del campionato. Altra cosa, invece, è il gioco, che sembra lasciar intravedere un barlume di progetto. In bocca al lupo, Vincenzo!

VOTO 7,5



FIORENTINA-NAPOLI: che spettacolo al Franchi! Ritmo, intensità, colpi di classe e spettacolo puro, con le due squadre disposte a tutto pur di vincere e regalare una serata di grande calcio ai propri tifosi. Partita davvero bella e divertente, che alimenta i rimpianti per la doppia eliminazione subita in settimana in Europa League. Peccato!

VOTO 7

PALLOTTA: sia chiaro, non per i risultati sul campo. Solo che - a quasi una settimana dal fattaccio- il suo goffo tentativo di rinsaldare i rapporti tra Totti e Spalletti sembra la più classica delle toppe raffazzonata alla buona, e pure in maniera superficiale. Una carezza al Capitano e un elogio al tecnico con la speranza di un quieto vivere che però, visto l'andazzo, può provocare solo danni all'ambiente giallorosso. Dov'è stato fino ad ora? VOTO 5

NIANG: non solo per la brutta prova esibita (sul campo) contro il Toro, ma anche - e soprattutto- per quel vizietto di correre troppo in macchina che gli è costato, ancora una volta, un lungo stop. Inutile poi dire che i calciatori devono anche (e soprattutto) rappresentare modelli positivi per i giovani: e allora, caro Mbaye, è l'ora di dare una bella sterzata. Alla tua vita, però...

VOTO 4,5

MANCINI: un'Inter davvero brutta quella andata in scena allo Stadium. I nerazzurri sono apparsi timorosi, rinunciatari e, nel complesso, piuttosto molli. Una partita davvero deludente, testimoniata dal primo (e unico) tiro importa praticamente in zona recupero. Così non va proprio. Dalle stelle di inizio stagione qui si è passati -con un bel tonfo- alle stalle. E, caro Mancio, è ora di smetterla con i silenzi e prendersi le proprie responsabilità, anche per dare un segnale alla squadra.

VOTO 4