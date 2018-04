I Collovoti: "Inter, "la banda del buco" Spalletti ammette di aver fortuna"

© foto di Federico De Luca

Top

JUVE E NAPOLI: grazie ad entrambe per farci emozionare così, con un campionato semplicemente pazzesco in cui si rispondono colpo su colpo, vittoria su vittoria. Giocatori eccezionali, allenatori preparati e società decise a portare avanti progetti pluriennali. Chi la spunterà? Lo sapremo sabato sera...

VOTO 9

L'ONESTA' DI SPALLETTI: finalmente qualcuno che, nel mondo del calcio, ammette di aver avuto fortuna, anzi c**o, per usare le sue parole. Perché, nel bene e nel male, il pallone richiede anche quello, e chiunque abbia vinto qualcosa lo sa bene! E, in effetti, la traversa della porta romanista sta ancora tremando...

VOTO 7,5

VERONA: nonostante i soliti benpensanti del calcio diano i gialloblù già per spacciati da ormai parecchie giornate, gli uomini di Del Neri non mollano un centimetro e rischiano il colpaccio contro un'Inter in netta difficoltà. A dimostrazione che, in questo sport, "non è finita finché non è finita". Complimenti e in bocca al lupo.

VOTO 7

Flop

VENTURA: continua il momento-no di mister Libidine, che di libidinoso, negli ultimi tempi, ha ben poco, visto che non vince da ormai quattro giornate. Sembra quasi che il gioco granata sia diventato prevedibile e quasi contro-producente. Serve una scossa, subito: Gianpiero, se ci sei batti un colpo!

VOTO 5

ARBITRO DOVERI: sbaglia praticamente tutto, dal fuorigioco sul gol di Callejon (che non c'era) al rigore non dato agli azzurri passando per uno scambio di persona sulla seconda ammonizione (inesistente) data al malcapitato Bianco. In una parola: disastroso.

VOTO 4,5

LA DIFESA DELL'INTER: alias "la banda del buco", vista la facilità con cui l'attacco scaligero riesce ad arrivare a rete causa piazzamenti discutibili (per usare un eufemismo) sui calci d'angolo. Ma non era la miglior difesa del campionato?

VOTO 4