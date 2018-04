I Collovoti: "Lotito colpevole di aver smembrato la squadra, Milan troppo molle"

I collovoti ti aspettano on air su TMWRadio ogni lunedì mattina!

TOP

Bruno Fernandes: in una partita dove ci si aspettava la reazione del Napoli che non c'è stata, do un bel 7,5 a Bruno Fernandez che ha trascinato la squadra, ha affossato il Napoli. E' stato una costante spina nel fianco per gli azzurri. Napoli molto nervoso.

VOTO 7,5

Mauricio Pinilla: splendida la rovesciata del pareggio contro il Milan, con cui ha portato l'Atalanta sull'1-1. Abituè di questo gesto, entra di diritto nei top di questa giornata.

VOTO 7,5

Suso: giocatore dato via troppo prematuramente dal Milan, autore di tre gol nella partita Genoa-Frosinone,merita gli onori delle cronache. Tre gol molto, belli, un mancino vellutato, gli darei 8. E' diventato un giocatore su cui si può contare.

VOTO 8

FLOP

Sarri: c'è poco da salvare del Napoli, sotto tono, forse il più brutto visto quest'anno, mi dispiace perché aveva giocato un calcio eccellente fino alla partita di ieri. Ho sempre pensato che giocare dopo fosse sempre stato un vantaggio, invece ha finito per mettere pressione alla squadra, nervosa oltre ogni limite. Evidentemente ci ha messo del suo anche Sarri nel creare questo nervosismo, per come ha gestito la vigilia di questo Udinese-Napoli

Voto 4,5

Mihajlovic: le responsabilità non sono solo sue, c'è qualcosa che non va, però un Milan così molle e così svolgiato, che vincendo 1-0 si fa rimontare con tutto il rispetto dall'Atalanta, mi fa chiamare in causa l'allenatore. E' stato un Milan molto assete. Il futuro del mister rossonero dipenderà molto dalla prossima partita contro la Juve.

Voto 5

Lotito: il presidente tra i flop per il cambiare così gli allenatori. Pioli avrà anche le sue responsabilità, avrà anche sbagliato qualche scleta, ma la squadra è quella che è. Ho visto ieri contro la Roma, la difesa fa paura. Lotito è il colpevole di aver smembrato una squadra che l'anno scorso era andata in Champions League, ma quest'anno mi sembra una squadra di poca qualità.

Voto 4