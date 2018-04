I Collovoti: "Milan la solita paura! Lemina gol da cineteca"

© foto di Federico De Luca

DI FRANCESCO: signori, che allenatore! Profilo basso e testa alta per questo ragazzo che -dopo aver portato il Sassuolo nell'Olimpo del calcio- è ora definitivamente pronto per il salto di qualità. E lo ha dimostrato, ancora una volta, con l'ennesima prestazione convincente figlia di un campionato da incorniciare. E il progetto di Squinzi premia la cultura sportiva di un tecnico che -oltre ad insegnare calcio- sta costruendo una mentalità sportiva ad una realtà giovane e sana. Tanto di cappello.

VOTO 9

FROSINONE: e bravi anche i ciociari che, a dispetto di una rosa non certo di prima fascia e dell'inesperienza nella massima serie, se la giocano contro tutti e tutti mettendo sul campo cuore e orgoglio, due delle qualità indispensabili per giocare a calcio ad alti livelli. Merito di un gruppo di ragazzi ispirato da grandi valori e di un allenatore, Stellone, di cui sentiremo parlare in futuro. In bocca al lupo.

VOTO 8

LEMINA: gol da cineteca per il francesino passato -nel giro di pochi mesi- da fenomeno a oggetto misterioso e, adesso, a progetto di campione. Tecnica e grinta non gli mancano, se riuscirà a tenere i piedi per terra, Lemina potrebbe diventare presto uno dei migliori talenti del campionato nostrano. Ritrovato.

VOTO 7

EMPOLI: dopo un girone e mezzo di complimenti, i ragazzi di Giampaolo devono aver tirato un po' i remi in barca. E, in effetti, raggiunta (o quasi) la quota salvezza, l'Empoli sembra aver perso quella ferocia sportiva tanto esaltata fino a qualche partita fa. Attenzione però ai campanelli d'allarme: 4 sconfitte consecutive, in questa fase della stagione, sono un rischio che proprio non si può correre. Anche perchè, dietro, le altre corrono...

VOTO 5

PAULO SOUSA: questa volta no, proprio non ci siamo. E hai voglia a parlare di opera d'arte: la Fiorentina vista a Roma è paragonabile, semmai, al "non finito" scultoreo di Michelangelo, dal momento che non sembra ancora aver trovato l'assetto giusto per affrontare i 'big match' nella maniera più corretta o, se vogliamo, indolore. E' ora che l'artista si rimetta al lavoro e ci regali qualche altra tela d'autore, visto che il suo talento è indiscutibile...

VOTO 4,5

L'ATTACCO DEL MILAN: la solita paura di chi non vuole osare troppo. E così i rossoneri, reduci da un buon filotto in campionato e conquistata la finale di Coppa Italia, sbattono contro i limiti di un attacco abulico composto da giocatori palesemente fuori condizione (Menez e Boateng) e da un Balotelli che sembra voler fare di tutto per confermare -ogni giorno di più- le critiche dei suoi detrattori. Per non parlare della -incomprensibile-situazione legata a Luiz Adriano: dov'è finito il brasiliano quasi venduto ai cinesi? Urge riordinare le idee, e in fretta!

VOTO 4