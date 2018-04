I Collovoti - Padoin alla Juve spiccano anche i gregari, Consigli è da Mai dire Gol"

Appuntamento fisso su TMWRadio con I Collovoti dell'ultima giornata di campionato con Fulvio Collovati, campione del mondo, opinionista Rai e produttore della trasmissione Campionato dei Campioni su Odeon.

© foto di Federico De Luca

Top

Padoin: sarebbe stato troppo facile mettere Pogba tra i top, a volte spiccano anche i gregari, ho visto quell'abbraccio finale, il primo gol in campionato di Padoin voluto dai giocatori, dallo spogliatoio e dai tifosi e secondo me merita una menzione. E' vero che Pogba è stato il migliore così come Khedira, ma do un bel 7 a Padoin, perchè a volte servono anche i gregari. E' il gruppo che fa la differenza altrimenti non vinci, poi i bianconeri hanno i numeri dei fuoriclasse, ma lo spogliatorio deve essere unito.

Voto 7

Brozovic: uno degli acquisti più indovinati dell'era Mancini, ultimamente si mette in luce anche per i gol e penso che l'Inter il prossimo hanno con questo giocatore, se compra un centrocampista regista di qualità, potrebbe dar fastidio a tutte. E' un giocatore che sa fare il regista, l'incursore. L'Inter se lo tiene stretto.

Voto 7

Borriello: a 34 anni sembra voler dare una svolta alla sua carriera, ha perso 7 kg e mezzo voto in più gli va per la doppietta segnata.

Voto 7,5

Flop

Spalletti si ostina a trattare Totti come tutti gli altri giocatori, non lo ha nemmeno gratificato ieri dopo il gol, ritenendolo uno qualunque. Non è meglio chiarirsi e guardarsi in faccia? Al mister do 4 per questa gestione che gli riserverà in futuro non pochi problemi. Il giocatore lo convochi in sede o in casa, ma perché questo continuo rinfacciarsi o rincorrersi?! Meno male che i risultati sono dalla parte di Spalletti.

Voto 4

Consigli:la rete del 3-1 è da Mai dire Gol, c'è poco di positivo nella sua partita con il Sassuolo. L'unica nota positiva per i neroverdi è l'affermazione del mister sulla sua permanenza.

Voto 4

Koulibaly: è vero che il primo gol dell'Inter era in millimetrico fuorigioco, ma è vero che la difesa del Napoli si è ritrovata impreparata sul gol degli avversari, soprattutto nel raddoppio. Forse il Napoli è stanco, forse i difensori andrebbero coperti, ma Allan e Jorginho sono stanchi, hanno giocato un'annata intensa. Il calo di condizione ci sta ma Koulibaly per me è stato da 5.

Voto 5