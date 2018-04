I Collovoti: "Perisic intuizione del Mancio, Rizzoli manda il gemello cieco"

TOP

MORATA: la sua non sarà stata un'annata fortunata, eppure lo spagnolo si prende il grande merito -entrando da subentrato- di chiudere un derby che stava per diventare esplosivo. Il tempo di alzarsi dalla panchina e Don Alvaro -implacabile matador- infilza il Toro e mette la sua firma su un primo pezzetto di scudetto.

VOTO 9

PERISIC: ci è troppo spesso interrogati circa le qualità di questo giocatore voluto fortemente da Mancini e, dopo un periodo di ambientamento piuttosto complicato, ora possiamo davvero ammirarne il talento e la grinta. Felice intuizione del Mancio, quindi, che si è aggiudicato un uomo squadra buono per tutte le occasioni!

VOTO 8

CARPI: onore ad una piccola del nostro calcio con uno spirito da grande. Vero è che vincere al Bentegosi -quest'anno- non sembra impresa ardua, eppure gli uomini di Castori si sono fatti trovare presenti nei momenti decisivi della stagione, ancora una volta. E meriterebbero più di altri questa salvezza tanto agognata. In bocca al lupo!

VOTO 7

FLOP

Cerci: si mangia due gol facili facili, che avrebbero potuto regalare al Genoa un inatteso successo in casa del Napoli, con l'aggravante che in entrambe le occasioni il pallone gli capita sul piede preferito, il sinistro.

Voto 5

Alex Sandro: abbatte in piena area Bruno Peres che stava per trascinarsi il pallone oltre la linea di fondo, regalando al Toro il rigore trasformato poi da Belotti e guadagnandosi un secondo giallo che Rizzoli però, inspiegabilmente non estrae.

Voto 4,5

Rizzoli: il miglior arbitro italiano va a farsi una passeggiata per le strade di Torino e a dirigere il Derby della Mole manda il suo gemello cieco; inanella un errore dietro l'altro facendo infuriare Ventura che nel post partita non gliele manda a dire.

Voto 4