I Collovoti - Squadra rossonera pensata male, e costruita peggio. Giusto celebrare Buffon"

Fulvio Collovati ha parlato a TMW Radio della giornata di campionato appena conclusa

© foto di Federico De Luca

TOP

Buffon: È giusto celebrare questo campione. Direi che non si può non celebrare la Juventus. Quella bianconera è una impresa straordinaria, lo hanno detto tutto. Io dico che ci ha messo molto del suo, Gigi Buffon. Premio quindi il portiere, che a 38 anni ha fatto il suo miglior campionato degli ultimi anni. È stato uno scudetto fortemente voluto e cercato, si è imposto come leader nello spogliatoio, questa è la dimostrazione della mentalità vincente. Do dieci a Buffon, se lo merita. Tanti altri calciatori meritano voti altissimi, Buffon è un campione-leader. Ci ha messo la faccia e ha sostenuto la squadra nei momenti di difficoltà, in queste ultime gare ha offerto parate da numero uno. È giusto celebrare questo straordinario campione.

Voto: 10

Gilardino Un altro campione del mondo, che ha dato speranza al Palermo. Il suo gol al Frosinone ha ridato speranza ai rosanero. Gilardino merita un bel 7, ha ritrovato il senso del gol che ha sempre avuto.

Voto: 7

Viviano: Merito a lui, è il quarto rigore che para in questa stagione. Il secondo in una settimana, la Sampdoria ha sofferto tanto in questa stagione ma Viviano è molto positivo in questo finale della stagione.

Voto: 7

FLOP

Candreva: ha calciato male il venerdì contro la Sampdoria, è vero che Viviano l'ha parato, ma mi è sembrato molto leggero e io anche in chiave Nazionale sono un pochino preoccupato: l'auspicio è che questo giocatore ritrovi lo spirito giusto, e non quello che abbiamo visto ultimamente nella Lazio. Da lui ci si aspetta di più. Non penso che sia un fatto di motivazione, perché sappia di esser richiesto, penso sia un momento un po' così che ha inciso in tutta la squadra. La Lazio si è un po' rilassata, non ci ha regalato lo stesso campionato della scorsa stagione.

Voto: 5

Bacca: ci sarebbe da mettere tutto il Milan, c'è poco o nulla da salvare in questa squadra, a dimostrazione che il problema non era l'allenatore, ma la qualità di una squadra che è stata pensata male, e costruita peggio. Nella giornata di ieri mi è rimasto impresso in negativo, il gesto di Bacca che invece che pensare a far gol, ha pensato a far la rabona. Il Milan ha bisogno di ben altro. C'è aria di rifondazione o di vendita in casa rossonera. Il momento non è certamente positivo

Voto: 4

Bonucci: per la superficialità con cui ha regalato il pareggio alla Fiorentina, un gesto fatto per troppa sicurezza, troppa presunzione, un errore madornale che dimostra comunque la personalità del giocatore. Da un lato è un errore da 5, però uno che si permette questa personalità è un giocatore da Juve.

Voto: 5