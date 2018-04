I Collovoti "Totti&Toni la classe non ha età, Osti&Montella da 4"

Top

Totti e Toni: la classe non ha età e loro lo hanno dimostrato! Si congedano dal pubblico con la classe che ha sempre contraddistinto 20 anni di carriera. Per Totti la favola potrà ancora continuare. Quella di Toni si interrompe con quel cucchiaio, uno splendido gesto prima di appendere le scarpette al chiodo.

Voto 9

Suso: in me ci sono due pensieri, uno è di dover fare i complimenti al Milan per averlo scovato, sono stati bravi, dall'altro mi chiedo come può questo Suso non giocare in un Milan così? Ha fatto sei mesi al Genoa di grande livello, ieri ha fatto una doppiettà che resterà nel cuore dei tifosi.

Voto: 8

Sassuolo: una società che sta lottando assieme al Milan per il sesto posto. Direi che la programmazione e la serietà, soprattutto i tanti giocatori italiani, un buon allenatore molto in gamba, sono i segreti di una società che si sta ritagliando uno spazio nel nostro calcio. Tanti giovani validi prima sconosciuti, sono stati molto bravi a scovarli.

Voto 7,5

Flop

Sousa: questo girone di ritorno non mi ha convinto per niente. 9 punti nelle ultime 11 partite sono numeri allarmanti. Forse la squadra si è resa conto che lui è più impegnato in cene eleganti con i dirigenti di altre squadre. Ha un po' mollato e la squadra l'ha avvertito. Non so se rimarrà alla Fiorentina, ma sicuramente in quel caso dovrà mostrare altre motivazioni.

Voto: 5

Doveri: Voto negativo ad un arbitro,che ha arbitrato Bologna-Milan. Alcune sue decisioni mi hanno lasciato perplesso ed è stata una partita condizionata. Non voglio parlare del rigore ma dell'espulsione che ha danneggiato il Bologna. A volte gli arbitri incidono in negativo. La sconfitta è numerica, ma Donadoni ha dimostrato però che ha i numeri per poter allenare anche il Milan.

Voto: 5

Osti e Montella: un direttore sportivo che va dai giornalisti per dare degli indegni ai giocatori e l'allenatore che quando ne viene a conoscenza risponde per le rime non va bene....i panni sporchi si lavano in casa, nello spogliatoio evidentemente non c'è unità di intenti tra la società e l'allenatore, per cui Montella andrà via. La Sampdoria ha fatto un bruttissimo campionato di cui il mister è comunque resposabile, la società non ha fatto una bella fugura in questa gestione.

Voto 4

Sul video messaggio di Silvio Berlusconi

"Oggi si comunica anche attraverso i social, non mi sarei aspettato quello che ha detto, cioè il suo augurio che il Milan vada agli italiani. Da un punto di vista mediatico potrebbe esere una soluzione positiva, ma quali sono questi italiani disposti a spendere quei soldi per il Milan? Non so se è l'ennesima battuta del Presidente, ma il Milan non naviga in buone acque, l'immagine ultimamente è negativa, i tifosi sono arrabbiati, queste esternazioni creano ancora più malumore.

Cagliari: ritorna in Serie A

Facciamo i complimenti, è una piazza che merita la Serie A. L'unico dubbio che ho, è se continuerà la squadra con Rastelli oppure no, mi dispiacerebbe se non fosse così perché è un allenatore che conosco molto bene. Ha fatto un buon lavoro.