RMC SPORT - I Collovoti: "Brozovic e Dzeko al top. 4 a Mertens"

© foto di Federico De Luca

Tornano puntuali 'I Collovoti' del Campione del Mondo Fulvio Collovati, che in diretta a 'Maracanà' su RMC Sport analizza la 35a giornata di Serie A appena trascorsa:

I top:

"Grande Brozovic, da solo, con l'Inter in 10, ha giocato contro il centrocampo della Juventus: 7,5 per lui. Dopo l'8 lo darei a Dzeko per la doppietta che ha fatto contro il Chievo, un buon auspicio per il ritorno contro il Liverpool. Con Shick forma una coppia molto molto interessante. Poi 9 a Simeone: 3 gol al Napoli. Una spina nel fianco nella difesa azzurra, ha lottato e corso per tutta la partita. Menzioni speciali per Higuain, 7, e Simy, a cui do 8".

I flop:

"Partiamo da Santon, ci sarebbe voluta più attenzione contro la Juventus. Si è perso Cuadrado sul gol del 2-2 e, insieme a Miranda, Higuain sul 2-3. Sono cattivo e gli do 3. Prendo anche Mertens, 4: non è più lui da tempo. Stesso voto anche per Castan, in rappresentanza della difesa del Cagliari: solo il Benevento e l'Hellas Verona hanno subito più reti. Menzione particolare a Spalletti, che però con onestà ha ammesso l'errore".

Il risultato della Juventus ha deciso anche quello di Fiorentina-Napoli?

"Secondo me no, la penso come Sarri. Ma ho visto molti giocatori stranamente nervosi, come Callejon, che ha protestato per ogni decisione arbitrale".