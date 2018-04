RMC SPORT - I Collovoti: "Cutrone da 8. Nainggolan, meno arroganza"

© foto di Federico De Luca

Con la vittoria del Napoli di ieri sera in casa del Cagliari (0-5), si è conclusa la 26a giornata di Serie A. Arriva dunque puntuale il momento de 'I Collovoti', con Fulvio Collovati, Campione del Mondo a Spagna '82.

I Top:

"Sarebbe facile dire i giocatori del Napoli, per questo vado su due giovani come Cutrone e Calabria: loro sono la dimostrazione che i ragazzi dei settori giovanili in Italia ci sono, basta farli giocare. A loro do 8 dopo la vittoria del Milan a Roma. Do 9 a Milinkovic della Lazio, come il numero di reti in campionato: non solo di testa, segna in tutti i modi. Secondo me è più forte di Pogba, lo dico con convinzione: ha anche un'altra testa rispetto al francese, è destinato ad andare via. Il prezzo? Lotito farà l'asta. Otto anche a Valoti, decisivo con la sua doppietta nella vittoria del Verona contro il Torino. Due menzioni particolari a Semplici e Pecchia, 7 a tutti e due perchè hanno riaperto la lotta salvezza".

I flop:

"Do a Perisic 3,5, un'altra gara deludente di questo giocatore che nel girone d'andata era un trascinatore, ora si è smarrito. Quattro a Nainggolan: dovrebbe fare meno video e qualcosa di più in campo. Deve essere più umile, meno arrogante. Se il rapporto con Di Francesco non è il massimo, avrebbe fatto meglio ad andare via a gennaio. Infine c'è il Torino, 5 a De Silvestri in rappresentanza di tutta la difesa granata. Menzione negativa al mio amico Zenga, 4 per aver perso lo scontro diretto".

Su Buffon in Nazionale:

"È una scelta fatta da un traghettatore come Di Biagio, che ha bisogno di un uomo di esperienza, di appoggio. Certamente Buffon non rappresenta il futuro della Nazionale, sono ancora due amichevoli. Poi la responsabilità della porta andrà a Donnarumma".