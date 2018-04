RMC SPORT - I Collovoti: "Due interisti da 4. Barberis e Laxalt al top"

© foto di Federico De Luca

Torna, con un giorno di ritardo, l'appuntamento con 'I Collovoti' di Fulvio Collovati, Campione del Mondo in Spagna nell'82 ed ex giocatore di Inter, Milan e Roma:

I top:

"Il primo è Federico Chiesa, è un talento puro e si merita l'8 per il grande gol che ha fatto: teniamocelo stretto, ho paura delle sirene inglesi. Non possono non mettere Higuain (8,5): ha bisogno del rientro di Dybala, anche se si trova benissimo con Bernardeschi. Altro top è Suso, arrivato a 6 gol in stagione: non mi capacito come Montella lo ha messo in discussione a inizio stagione. È un giocatore imprescindibile per il Milan. Due menzioni particolari per Barberis del Crotone e Laxalt del Genoa: do rispettivamente 8 e 7,5. Il secondo è stato decisivo contro la Lazio, può diventare un uomo mercato, già lo avrebbe voluto la Roma".

I flop?

"Borja Valero 4, troppo lento in fase di costruzione: idee troppo confuse. Da Brozovic ci si aspetta molto di più, anche a lui assegno un bel 4. 3 a Lemos, la prima volta che lo sento: possibile che non ci siano difensori italiani alla sua altezza? Infine Calabria e Pellegrini, entrambi espulsi. Si devono dare una calmara, sono il futuro della Nazionale: 4 a tutti e due".

La lotta Champions?

"Non è detto che sia una corsa a 3. Se Lazio, Inter e Roma viaggiano con questo ritmo, allora perchè non possono rientrare squadre come Milan e Atalanta?".