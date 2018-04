TMW RADIO - Collovati: "Skriniar ingenuo, Icardi nei momenti difficili c'è"

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati è intervenuto questa mattina ai microfoni di TMW Radio per dare i consueti voti sull'ultima giornata di campionato.

Top

Icardi.Nella vittoria dell'Inter di ieri sera non potevo non nominare Icardi , perché è un ragazzo che fa sempre discutere nel bene e nel male, come questa estate per la vicenda di calciomercato. Crescendo e con la fascia di capitano si sente più responsabilizzato, l'aumento di ingaggio lo ha reso felice, è importante per la squadra, e lo ha dimostrato ieri sul gol del pareggio. L'Inter ha sofferto e il vero goleador si fa vedere nei momenti difficili e ha fatto un gol di testa molto bello.

Voto 8

Caprari: In questo nostro calcio sempre più povero di talenti e qualità, penso che lui meriti una lode per la prestazione di ieri, nonostante la sconfitta della squadra. Giocatore in ottica Inter, che fa bene a tenerlo sotto osservazione. Ci sono quei ragazzi che nei settori giovanili che impressionano, ma poi nel salto di categoria soffrono, Caprari lo ha sofferto e ora si sta ritagliando il suo spazio. Era anche alla ricerca del ruolo.

Voto 7

Totti: ha ragione quando dice che la testa comanda tutto, quando sei sereno di conseguenza anche l'aspetto fisico ne beneficia. Lui ha detto "E' vero ho 40 anni ma perché devo smettere"...ha ragione se Totti è quello che abbiamo visto ieri impiegato nell'ultima mezzora diventa decisivo e importante. La Roma non poteva subire una sconfitta contro la Sampdoria.

Voto 9

Napoli è una macchina perfetta è vero che l'anno scorso Higuain era determinante e importante, ma lo era nella fare risolutiva nel far gol, il gioco c'era già e questa è stata la capacità di Sarri di imprimere un gioco che al di là degli interpreti ha una sua fisionomia.

La Juve: la miglior avversari di questo campionato è lei stessa.

Flop

Montella: è l'allenatore che rappresenta il flop rossonero. I problemi vengono da lontano ma alcune scelte di ieri mi hanno fatto discutere. E' il caso di insistere con Montolivo? Perché Lapudula non è stato inserito prima? Come mai la squadra è così lenta?

Voto 4

Storari: se il Cagliari ha perso a Bologna, espulsione a parte il protagonista è stato l'ex juventino. Forse non meritavano di perdere, ma quando il portiere si fa espellere ed è protagonista nel primo gol, si assume la responsabilità della sconfitta.

Voto 4

Škriniar: L'ingenuità che è costata la sconfitta con l'intervento su Dzeko, i difensori non devono entrare così in modo scomposto. Intervento sprovveduto, in ogni caso la Roma nel finale ha meritato però di vincere.

Voto 4

Hart voto 5 di stima, sono bastate le dichiarazioni di Mihajlovic non si è presentato bene agli occhi dei tifosi ma diamogli tempo.