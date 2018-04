TMW RADIO - I Collovoti: "10 a Buffon, Tavecchio e Ventura ora paghino"

© foto di Federico De Luca

Arrivano consueti e puntuali, nel pomeriggio di Tribuna Stampa su TMW Radio, i Collovoti di Fulvio Collovati, che ha analizzato - eccezionalmente di martedì - la disfatta dell'Italia di Ventura nelle due gare con la Svezia.

TOP

L’unico che mi sento di premiare è Buffon. Voto 10. Il pianto davanti alle telecamere, manifestando il suo sentimento.

FLOP

Voto 2 a Tavecchio. Il primo della lista a pagare dovrebbe essere il presidente federale. Anche se dubito che si dimetta.

Voto 3 a Ventura. Contro una squadra nettamente inferiore non siamo riusciti a segnare neanche una rete, Ha utilizzato un modulo insensato e creato confusione tra i giocatori.

Voto 4 a tutti i giocatori. Perché resteranno nella storia del calcio italiano per non essere riusciti ad andare in Russia.

Se non ci sarà una rivoluzione politico-sportiva il movimento del calcio italiano non riuscirà a tornare ad essere uno dei migliori al mondo. Bisogna ripartire dai giovani anche se in questo momento non mi entusiasmano.