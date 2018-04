TMW RADIO - I Collovoti: "De Sciglio punto debole, Belotti incontenibile"

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dare i suoi personali voti sulla gironata di Serie A appena conclusa.

Flop

De Sciglio: in una difesa che non subisce gol da tre giornate, il punto debole contro la Fiorentina è stato lui, Bernardeschi lo ha messo in difficoltà. Ha fatto un ottimo Europeo, ma in queste ultime partite sembra essere tornato il De Sciglio titubante del pre europeo. Buon per lui che Ilicic abbia fallito il calcio di rigore, sennò sarebbe stata una sconfitta.

Voto 5

KondogbiaPenso sia mortificante per un giocatore farsi sostituire dopo 28 minuti, per scelta tecnica, non ha ancora dimostrato nulla fino ad ora. De Boer lo ha tolto giustamente, visto che è stato protagonista del gol del Bologna, quando ha perso palla, non è diventato un caso, lo è già visti i milioni spesi...

Voto 4

Roma: voto 4 per la sconfitta dei giallorossi contro il Torino. Sono indeciso nel darlo anche tra Florenzi e De Rossi visto che sono della vecchia guardia, io lo darei a tutti e due. Rappresentano in pieno le difficoltà della Roma attuale. Il primo ha difficoltà di passo,l'altro è il caso di capire se la Roma così offensiva può permettersi il lusso di avere un centrocampista che spinge molto ma che in chiave difensiva ha qualche problema. E' una Roma che rischia molto in difesa così.

Voto 4

Viviano Flop dei Flop, sta giocando bene quest'anno, però la sciocchezza di ieri, con il piede...

Flop allenatori

Spalletti: per quello che sta facendo, e per la dichiarazione "menti malate", io l'avrei tenuta nello spogliatoio sinceramente. Io penso che se l'allenatore non è in grado di correggere la mente malata con il lavoro, con la psicologia e il lavoro sul campo, il primo responsabile è lui. E' meglio parlarne nello spogliatoio che sui media.

Top

Belotti: incontenibile, Mihajlović ne ha parlato benissimo, ma è un vero Toro, si sta affermando definitivamente, corre, lotta e segna. Chi mi ricorda? Un mix tra la potenza di Sheva, con una corsa lunga i Chinaglia, ma ha la rapidità di Paolo Rossi, ed è molto forte come Graziani. Ha una forza che spaventa i difensori.

Voto 8

Barreca veniva dal settore giovanile del Torino, è andato in prestito la scorsa stagione e ora gioca titotale, si è affermato.

Voto 7

Lirola: spinge molto è un esterno destro molto offensivo. Ricordo che il Sassuolo senza i tre punti di penalizzazione sarebbe terza in classifica. Ha dei giovani interessanti come Lirola.

Voto 7

Petagna: Classe '95 ha girovagato molto negli ultimi anni, ieri in panchina c'erano Paloschi e Pinilla. Gasperini ha puntato su questo giovane che lo ha ripagato. Penso che dopo tanti punti interrogativi ha trovato la sua dimensione.

Voto 7

Top Allenatori

Sarri: in questo momento viste le difficoltà di Inter, Milan e Juve, l'unica squadra che gioca un calcio serio è il Napoli. Cambiano gli interpreti ma non cambia il modo di giocare.

Voto 8

40 anni di Totti

Una volta le carriere finivano a 32-33-34, è vero che la carriera si è allungata, ma è anche vero che lui è unico nel suo genere. E' un professionista esemplare è l'ultima delle bandiere, 25 anni con la stessa maglia...l'ultimo dei numeri 10, un ruolo in estinzione.