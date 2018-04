TMW RADIO - I Collovoti: "Icardi un trascinatore, Milik un affare, Juve molle"

© foto di Federico De Luca

Icardi: In questa giornata le emozioni non sono mancate, partiamo dal Derby d'Italia, era dal 2010 che l'Inter non batteva la Juventus, quindi la prestazione di Icardi non si può non sottolineare. E' stata una prestazione super, considerando che Eder e Candreva avevano compiti di copertura, per cui lui da solo ha duellato con tutta la difesa bianconera. Non ho mai visto una difesa così in difficoltà, lo stesso Chiellini, Bonucci e Buffon però Icardi, se è vero che i grandi attaccanti vanno misurati nei grandi match, e con un avversario di spessore , per quello che si è visto ieri, lui è un attaccante di spessore mondiale. Fa gol nei grandi match, con grandi avversari. L'allenatore lo ha responsabilizzato si sente al centro del progetto e in questo momento è un trascinatore.

Voto 8



Milik: autore di 4 gol in campionato, terza doppietta in 5 partite, porta il Napoli in vetta, se è primo in classifica lo deve a lui. I tifosi sono passati dalla rabbia di tutto quello che è successo con il caso Higuain, al sogno. Vedendo come si muove penso che l'affare l'abbia fatto il Napoli.

Voto 7,5

Borriello: doppietta contro la sua ex squadra l'Atalanta, francamente non capisco come mai non abbiano fatto il possibile per trattenerlo. A 34 anni ha trovato un ambiente ideale a Cagliari, supportato da due giocatori molto veloci che lo supportano come Sau. E' il trascinatore di questo Cagliari.

Voto 7,5

De Boer per come ha gestito il dopo Hapoel, sembrava sul punto di lasciare la panchina dell''Inter e poi... Senza isterismi, come il segnale dato a Brozovic al quale ha praticamente detto che se doveva essere così poteva accomodarsi in tribuna. Nella prestazione di ieri l'Inter ha dato la sensazione di avere un progetto di gioco. Penso che secondo me il voto 8 è meritato

Voto 8

Flop

Allegri: Pjanic come regista non va bene, deve essere a ridosso delle punte lasciato libero di inserirsi. Higuain in panchina? Ha giocato solo due partite da titolare, ha problemi di condizione fisica....ma se non gioca mai quando la recupera? Asamoah in campo? Secondo me o punti definitivamente su Lemina , dato che per Marchisio ci vuole ancora 1 mese e mezzo oppure la dirigenza Juventus, ha sottovalutato l'assenza di un regista davanti alla difesa. Pjanic non lo è e nemmeno Khedira. E' una Juve molle senza cattiveria.

Voto 4

Gasperini: cosa succede a questa Atalanta, ultima in classifica con la peggior difesa, ha preso 10 gol in 4 partite. A Genoa ha fatto bene, però c'è aria di contestazione a Bergamo, prendere 3 gol a Cagliari non è concepibile. Per come si sta esprimendo la squadra il presidente Percassi non sarà contento.

Voto 4

Salah: Non hanno funzionato gli esterni, è il simbolo di un attacco che non ha funzionato. La Roma ha avuto le sue occasioni, Spalletti si è lamentato dell'arbitraggio, ma gli esterni potevano fare molto di più.

Voto 5

Flop ESTERO

Mourinho mi sembra più orientato a chiacchierare ultimamente, a parlare di arbitri invece che imprimere un gioco a questo Manchester United milionario. Se non c'è un progetto di gioco, le stelle e le individualità servono a poco.

TOP Estero

Mazzarri: non solo ha battuto Mourinho, ma sta facendo un ottimo lavoro al Watford