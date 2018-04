TMW RADIO - I Collovoti: "Juve, 5 per finale e mercato. Smantellamento Roma"

© foto di Federico De Luca

Voto per la finale di Champions

Ho letto tanti giudizi negativi, perché è una delle prima finali che finisce con quattro gol di scarto per cui, è chiaro che non pupi dare un voto positivo, quando c'è una sconfitta così eclatante come nel secondo tempo. Il mio voto è 5. La stagione è un discorso, ma questa finale ha tradito le aspettative, io stesso mi aspettavo una prestazione e un risultato diverso. La responsabilità di questa partita sono di tutti! Le attese erano diverse...buon primo tempo che ci aveva un po' illuso da 7 e poi una ripresa pessima da 3, se vogliamo andare nel dettaglio. Mandžukić è l'unico che ha tenuto testa al Real con quella meravigliosa rovesciata, ha lottato, però è chiaro che è davanti agli occhi di tutti ci sta la prestazione negativa della difesa, su cui avevamo riposto le nostre aspettative. Poi il centrocampo è mancato, davanti a Modric e Kroos è sembrato un centrocampo in difficoltà, per non parlare poi dell'attacco. La delusione Dybala è davanti a tutti.

Voto del Mercato

Le squadre che si stanno muovendo in anticipo sono quelle che hanno più bisogno di operare nel mercato, e sono quindi le milanesi.

Milan: è la squadra che si sta muovendo meglio. Do il voto 7 al momento, per Musacchio, che è stato definito il nuovo Gattuso, andrà a far coppia con Romagnoli. Potrebbe diventare un mercato da 7,5 se confermeranno Biglia. I rossoneri stanno costruendo una buona squadra. Nel caso di una punta, che può essere Morata, nonostante le smentite, o Belotti, anche se io ci credo poco, potrebbe diventare un mercato da 9. Attaccante migliore per Montella? Io farei di tutto per prendere Belotti e per dieci anni saresti a posto. Il problema della punta centrale non te lo porresti più, però è rischiesto anche all'estero ed è difficile.

Inter: Voto 6,5, perché ha preso Spalletti, non è stato la prima scelta, al primo posto c'era Conte, forse la seconda poteva essere Simeone. Inciderà molto Spalletti sulle scelte di mercato. Cercando di vendere Perisic.

AtalantaVoto 7 per quello fatto finora e potrebbe sembrare strano perché ha già promesso Caldara alla Juve, Conti andrà via forse, lo vogliono in Inghilterra e il Milan. E una squadra che sta vendendo molto, il bilancio è super positivo, vende i pezzi migliori, ma ha un vivaio talmente florido che sarà in grado di disputare un'ottima stagione anche il prossimo anno.

Il Napoli si sta muovendo, ma la cosa più positiva è la conferma dei pezzi grossi. C'è il problema Reina...che non ha rinnovato il contratto ancora. Gli darei 8. Sta cercando di rinnovare ripartendo da questo gruppo.

Il Flop mercato

Roma a cui darei 5, perchè ha perso Spalletti, rischia di perdere Salah richiesto dal Liverpool, Rudiger ha già chiesto di andare via, c'è la volontà di ripianare il bilancio e vendere. C'è il problema Naingollan. Poi c'èil problema alleatore. E' una squadra che in questo momento sta lavorando più in fase di smantellamento che di costruzione.

Lazio: voto 5 anche ai biancocelesti, perchè sta perdendo Biglia, forse perderà Keità non si sa se rimane Savic. E' arriva quinta ha fatto un ottimo finale di stagione, ma se perde questi pezzi per il prossimo anno è un punto interrogativo.

Juve: Voto 5 perché Allegri è un punto di domanda, Di Maria, Keita, Douglas Costa sono buoni giocatori, che aumentano la credibilità dell'organico, ma non ti fanno fare il salto di qualità in chiave Champions. Vista la Juve dell'altra sera non sono questi i giocatori che possono far migliorare la squadra, servirebbero due esterni ottimi, top player! Iniesta? Con questo nome il 5 diventerebbe 8 ma non me la sento di illudere i tifosi.