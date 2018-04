TMW RADIO - I Collovoti: lode a Lombardi, grande Bacca, Insigne lontano

Fonte: Fulvio Collovati a TMW RADIO per la rubrica del lunedì I Collovoti

© foto di Federico De Luca

TOP

Non sono mancate le sorprese in questa prima giornata di campionato e non sono mancate le certezze come Bacca, attaccante del Milan autore di una tripletta.

Bacca: ha voluto fortemente il Milan, ha rifiutato il West Ham, non sono mai riuscito a capire perché se gente come Lukaku vale 70, Benteke vale 50... perchè l'attaccante rossonero sia valutato 25, la metà. E' un giocatore che fa costantemente gol, forse per l'età, ma l'esperienza è un valore aggiunto, le carriere si sono allungate, si gioca fino a 36-37 anni. Ha un senso innato del gol, sia benedetta la sua permanenza al Milan, non so se è stato il volere del Milan o proprio sua, però è un giocatore che quest'anno potrebbe essere l'Higuain dell'anno scorso.

Voto: 9

Birsa: autore della doppietta che ha affossato l'Inter, si è preso una rivincita, al Milan è stato sottovalutato, si sta ritagliando il suo spazio al Chievo. Tira le punizioni, è un mancino di tutto rispetto fa gol anche di destro, è un giocatore polivamente in fase offensiva. Al Milan forse è stato impiegato in maniera sbagliata, al Chievo ha libertà di agire in fase offensiva ed è venuto fuori tutto il suo valore.

Lombardi. Avrei potuto scegliere Mertens ma voglio dare spazio ad un giovane, Lombardi. Diamo coraggio a questo giovane, reduce da una stagione difficile, ha ripagato la fiducia di Inzaghi sostituendo un giocatore come Candreva. Ha fatto bene e ha segnato, bisogna incoraggiare questi giovani, dato che siamo una nazione in cui piace andare molto a prendere i giocatori dall'estero e puntare poco su quelli nostrani, quando abbiamo uno come lui, bisogna lodarlo. Una lode anche ad Inzaghi che ha avuto il coraggio di puntare su di lui.

Voto 7

Flop

Paletta: nella ripresa del Milan ci sono anche le incertezze della difesa, ingenuità che a fine partita poteva costare cara ai rossoneri. La sua è stata una prestazione inferiore alle aspettative. Romagnoli? E' stato molto incerto.

Voto 5

Medel: per le sue incertezze in fase di chiusura, l'Inter non può far ripartite il gioco da lui. Non può lui costruire il gioco, lo dicevo già nella passata stagione, è una delle pecche dell'Inter. I nerazzurri hanno bisogno di un centrocampista. L'allenatore continua a farlo giocare davanti alla difesa, ma forse è il caso di accusare la società che ha creato della confusione nell'ultimo mese. Certe decisioni andavano prese prima non ad inizio campionato".

Voto 4

Ero indeciso tra Marchetti ma metto Insigne : Non è mai stato in partita, è ancora lontano dalla forma europea, magari sarà distratto dal mancato adeguamento di contratto? E' un gran campione, l'ho sempre elogiato, ma ora il Napoli ha bisogno dell'Insigne che tutti conoscevamo".

Voto 5

Allenatori

Oddo: è stata una sorpresa, andare a 2-0 alla fine del primo tempo contro il Napoli è la dimostrazione che non è un allenatore che ha giocato per non perdere, ma per vincere. E' stata una dimostrazione di personalità, che non ha paura. Mi è piaciuto molto.

De Boer: mi sarei aspettato delle scelte diverse da parte sua.