TMW RADIO - I Collovoti: "Milinkovic 8, meglio di Pogba! Donnarumma 5"

© foto di Federico De Luca

Arrivano consueti e puntuali, nel pomeriggio di Tribuna Stampa su TMW Radio, i Collovoti di Fulvio Collovati, che ha analizzato il turno appena trascorso dando i suoi voti ai protagonisti del campionato.

TOP

Kessiè: "Tornato ai livelli di Bergamo. Aveva deluso come tutto il Milan ma ha dato segnali incoraggianti. E' uno dei pochi su cui costruire il Milan del futuro. Voto:7".

Milinkovic-Savic: "Straordinario. Un giocatore completo, stravedo per lui. Sarà l'uomo mercato la prossima estate. In prospettiva meglio di Pogba. Voto:8".

Quagliarella: "Tripletta d'autore per una seconda giovinezza. Fa reparto da solo anche senza Zapata. Solo la Juve ha fatto meglio in casa della Samp e parte lo deve a Quagliarella. Voto:9".

Mertens: "Il Napoli ha vinto per il suo gol e questo è fondamentale per il cammino della squadra. Menzione speciale a lui per i TOP. Voto:7".

FLOP

Donnarumma: "Ci si aspetta ben altro da lui. L'ho visto poco reattivo. Voto:5".

Santon e Gagliardini: "Gagliardini troppo fuori dal gioco e macchinoso. Santon ha fatto un errore incredibile. Voto:4".

Il Var "Non ha fatto chiarezza sugli episodi di Bergamo. A cosa è servita? Voto:4".

Higuain: "Da dicembre non segna. Un pipita nervoso al quale manca il gol. Menzione speciale a lui per i FLOP. Voto:5".