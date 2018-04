TMW RADIO - I Collovoti: "Murillo sopravvalutato, Jorginho così non basta"

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dare i suoi personali voti sulla gironata di Serie A appena conclusa.

Top

La Juve dopo sette giornate questo campionato può averlo già ammazzato....La Juve è forte ma le altre non ci credono, questa resa da parte di Sarri con quelle dichiarazioni che io non avrei fatto, ma ognuno ragiona a modo suo. Non puoi dire dopo sette partite che il campionato è finito, hai il dovere di tenerlo sempre vivo.

Immobile: autore di una doppietta ieri, è probabile che sponda Lazio abbia trovato le sue radici definitive dopo tanto girovagare, con Keita sta formando una coppia giovane, affamata e affiatata, quindi secondo me non sta facendo rimpiangere Klose.

Voto 7

Dzeko: l'abbiamo messo troppe volte nella classifica dei Flop, consentitemi di bilanciare. Le critiche lo hanno spronato, è un altro giocatore, un centravanti d'altri tempi che marcavo io, che adesso mette i difensori in difficoltà. Se corre e lotta come sta facendo penso che possa diventare un punto di riferimento per la Roma.

voto 8

Gomez: è bastato lui per mettere in difficoltà la difesa Napoletana, è stato una spina nel fianco. Ha tirato fuori dai guai l'Atalanta dando questa vittoria che è servita a dare credibilità all'ambiente e all'allenatore Gasperini.

Voto 8

Note di merito per due giovani: Locatelli e Pellegrini, al di là di quello che ho visto fare ieri, il gol del primo e nella personalità che ha dimostrato sostituendo Montolivo, io direi che non è solo il suo erede, ma anche di altri giocatori nel ruolo che il Milan ha avuto in passato. Otto a Lui e Pellegrini per il gol che ha segnato da fuoriclasse.

Chievo una menzione particolare a Maran che sta facendo molto bene, con una squadra che non fa tanti gol, ma ne incassa pochissimi, è una squadra difficile da affrontare ed è merito del tecnico.

Flop

Inter, la difesa dell'Inter....tra Santon e Miranda ho scelto Murillo: continuo a dire che è un difensore sopravvalutato, è giovane può migliorare ma per ora gli errori che commette sono frequenti. Un Inter così in difficoltà in difesa come negli ultimi tempi non l'avevo mai vista.

Voto 5

Centrocampo del Napoli...Jorginho da lui mi aspettavo qualcosa di più, il compitino troppo elementare per un ruolo fondamentale come il suo, nell'economia del gioco del Napoli ormai non basta più, ci vuole più personalità e qualche gol in più. Lui le qualità le ha, o si rende conto che deve cambiare marcia o Sarri non guarderà in faccia a nessuno.

Voto 5

Ilicic gioca molto bene in casa, ma in trasferta non riesce.

Voto 4

Gli errori di Abate non sono da lui, era al rientro diamogli la condizionale visto che era assente da tempo.

Balotelli? Non sono in dubbio le sue qualità, ma è in dubbio il suo modo di comportarsi da professionista, forse ha trovato la sua identità in Francia, ma ritorno a dire che il campionato Francese tolte quelle quattro principali il resto è come un campionato nostro di Serie B e Serie C. Lui può far quello che vuole quindi in un campionato così a livello tecnico.