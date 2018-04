TMW RADIO - I Collovoti: "Pellegri predestinato, Donnarumma non è più lui"

© foto di Federico De Luca

TOTTI gli do 10 come il suo numero di maglia, perché penso che sia l'ultimo numero 10 vero in circolazione. Fuoriclasse come lui non ce n'è più, ha rappresentato la Roma nel Mondo ed è sempre stato un fuoriclasse dentro e fuori dal campo. Ci sta qualche piccola sbavatura in 20 anni di carriera, ma nessuno potrà cancellare quello che ha fatto in campo.

Voto:10

Pellegri ieri ha esordito un ragazzo di 16 anni e vorrei premiarlo, è sembrato quasi un passaggio di consegne. Ha fatto gol come prima punta, è un predestinato. Totti aveva esordito alla sua età più o meno ed è una storia molto bella.

Voto:8

Nalini non solo perché ha fatto due gol, ma ho letto la sua storia, faceva l'operaio fino a qualche tempo fa. Ieri lui è diventato un grande con una doppietta contro la Lazio. A volte i sogni si avverano.

Voto:9

Menzione particolare a Nicola, che compie un'impresa del genere, gli do un bel 10! Ha fatto un'impresa sportiva che vale pi di uno scudetto, è stato artefice di un miracolo. E' destinato a platee più prestigiose.

FLOP

Donnarumma: è un potenziale campione, ma in queste ultime giornate sul campo non lo sta dimostrando, non sto parlando del rinnovo che non arriva. Sarà nervoso non sarà tranquillo però in campo non da le garanzia che dava prima. Negli ultimi tempi non è più lui.

Voto:5

Maccarone: per l'errore che ha compromesso la salvezza dell'Empoli. E' vero che la squadra giocava male da un po', ma come attaccante se ti arriva la palla gol la devi mettere dentro.

Voto:5

Spalletti non certo per il secondo posto, gli do 5 perché ha anche ammesso di aver sbagliato con Totti, forse ha avuto un po' di presunzione, e perché anche se ha raggiunto il secondo posto, lascia tra i fischi.

Voto:5

Menzione negativa per Martusciello: l'Empoli sembrava in una posizione abbastanza tranquilla, e gli do 4/3, ha buttato via nel girone di ritorno una salvezza che sembrava tranquilla e lui è il responsabile.

Darei anche 5 a Montella e 4 a tutta l'Inter!