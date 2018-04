TMW RADIO - I Collovoti: "Suso e Mertens 8. Lulic: sceneggiata da 5”

© foto di Federico De Luca

Arrivano consueti e puntuali, nel pomeriggio di Tribuna Stampa su TMW Radio, i Collovoti di Fulvio Collovati, che ha analizzato il turno appena trascorso dando i suoi voti ai protagonisti del campionato.

TOP

Suso: "Merito suo se il Milan si è ritrovato. Ha risolto l'empasse iniziale ed è stato e tutt'ora è il punto di riferimento rossonero. Voto:8".

Mertens: "Ha determinato tutti i gol del Napoli e ieri ha fatto giocate davvero da Maradona. Un giocatore che in quel ruolo lì è uno dei migliori. Voto:8".

Benassi: "Riportato nel suo ruolo sta facendo benissimo e merito a Pioli. Voto:7,5".

Nagatomo: "Giocatore sorprendente. Troppo facile mettere Icardi: contro di lui non si è visto anche Callejon. E' una sicurezza per i nerazzurri e per Spalletti. Ha avuto qualche insicurezza in passato ma ora si sta riprendendo. Voto:7".

FLOP

Cesar: "Molto passivo sul gol di Kalinic, come tutta la difesa del Chievo. Voto:4".

Lichtsteiner: "Non si sta trovando bene nella nuova Juventusi di Allegri e ieri ha soffert. Voto:5".

Lulic: "Voto non per la prestazione, ma per la sceneggiata che ha fatto durante la sostituzione. Fuori luogo davvero, soprattutto per la situazione ambientale biancoceleste. Voto:5".

Mihajlovic: "Ha detto che il Toro ha perso il suo spirito ed è anche suo demerito. E' in discussione la sua panchina, che potrebbe essere la prossima a saltare. Voto:4".