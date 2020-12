È iniziato il processo a Pirlo? "Luna di miele finita". Numeri negativi ma così Lippi vinse

È iniziato il processo ad Andrea Pirlo? Il titolo del pezzo de Il Corriere della Sera era eloquente. ""Pirlo, luna di miele finita. I giocatori sono confusi". Il giornale spiega che "il problema è comunicativo, poiché pur con un'idea di calcio moderno che piace alla squadra il tecnico non parla molto di tattica e campo ai giocatori, mentre a partita in corso si fa sentire molto il suo vice Tudor. I troppi silenzi di Pirlo pesano soprattutto sulla costruzione del centrocampo e dell'attacco, vedi il caso di Dybala e Kulusevski".

Avvio shock L’avvio horror della seconda stagione di Massimiliano Allegri è sempre lì che fa bene sperare Andrea Pirlo. Perché, se si può partire peggio di così e poi vincere lo scudetto, allora l’inizio complicato di questa annata, in casa Juventus, non sembra un ostacolo poi così insormontabili. E in fin dei conti anche il dato dei pareggi, mai così tanti dal 2001/2002, non sembra di cattivo auspicio: quel campionato lì, la Juve di Lippi, alla fine lo vinse. Alcuni numeri della classifica bianconera dopo le prime 9 giornate, però, qualche preoccupazione la possono destare. Per esempio, nel decennio d’oro soltanto il già citato Allegri e Delneri sono partiti peggio del tecnico bresciano quanto a punti. Gli stessi del primo Conte, ma si partiva da una situazione evidentemente ben diversa. Quanto ai gol fatti, il numero è decisamente in linea e anche superiore se vogliamo. Più preoccupante il dato su quelli subiti: soltanto in tre stagioni sulle nove scudettate la Juve ne aveva subiti di più dopo nove giornate.

Buone nuove dal campo Buone notizie per Andrea Pirlo in vista della sfida di Champions League di mercoledì contro la Dinamo Kiev. I tecnico bianconero ritroverà infatti dal primo minuto Leonardo Bonucci, solo convocato per la sfida contro il Benevento di sabato sera. Il centrale va verso un rientro da titolare e porterà quella personalità invocata dal tecnico juventino.