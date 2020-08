Il rinnovo non arriva e lo United pensa a Calhanoglu: pericolo Red Devils per il Milan

Il contratto in scadenza nell'estate del 2021 rende di fatto Hakan Calhanoglu un giocatore appetito da molti sul mercato. In Bundesliga e in Inghilterra, soprattutto: il rinnovo con il Milan è ancora in fase di stallo e le parti sembrano prossime a riaggiornarsi per nuovi appuntamenti ancora non in agenda. Per questa settimana Maldini è in vacanza e l'entourage in Germania, sicché la sensazione è che potrebbero tornare a parlarsi dopo Ferragosto. Intanto la questione nuovo contratto è però ferma e allora arrivano chiamate da più club. Tra questi anche il Manchester United: l'opportunità di prendere un giocatore come Calhanoglu a una cifra non astronomica lo rende un obiettivo anche per i Red Devils che lo hanno messo, insieme ad altri, sul taccuino per il mercato.