La carica dei Pereira, aspettando gli annunci di Fares e Hoedt: Lazio, il mercato è servito

Porte girevoli a Formello, per l'improvvisa accelerata della Lazio sul mercato. I biancocelesti, che continuano a resistere agli assalti della Juventus per il Tucu, Correa, mettono a segno l'ultimo colpo di questa sessione. Parola di Simone Inzaghi, che in conferenza stampa ha prefigurato chiuso il mercato dei capitolini. Arriva Pereira. Anzi, arrivano i Pereira, con tanto di qui pro quo. Perché nelle prossime ore svolgerà le visite mediche di rito Gabriel Pereira, portiere classe 2002 in arrivo dal Monaco (con lui, Vedat Muriqi, per ottenere l'idoneità). Ma l'attenzione è tutta su Andreas Pereira, centrocampista in arrivo dal Manchester United: affare praticamente definito. Pronto per essere ufficializzato, come Fares e Hoedt: dopo un po' di attesa, e le cessioni che iniziano a concretizzarsi, la Lazio si sblocca per rinforzare la squadra di Inzaghi.