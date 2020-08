Sirene turche per Balotelli: c'è il Besiktas. E tra i tifosi è già scoppiata la SuperMario-mania

Tra le tante sirene estere che si sono fatte sentire per Mario Balotelli, una nelle ultime ore sembra suonare più forte delle altre. Si tratta del Besiktas, uno dei maggiori club di Turchia. Secondo Fotomac potrebbe essere proprio quello bianconero il club giusto per rilanciare una carriera che nelle ultime stagioni ha vissuto una battuta d’arresto, esemplificata anche dall’ultima dimenticabile stagione al Brescia. Nella scelta di SuperMario peserà molto anche la possibilità di tornare a disputare la Champions League, con il Besiktas che parteciperà ai preliminari.

Intanto in Turchia è già partita la Balotelli-mania. Sull'ultima foto postata su Instagram i tifosi si sono scatenati col tormentone "Come to Besiktas", ispirato ad un meme che viene riutilizzato ad ogni voce di mercato sul club turco. Un entusiasmo che alla fine potrebbe risultare decisivo per convincere il 30enne bresciano a rilanciare proprio lì le sue ambizioni.